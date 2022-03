Mellow Mood in concerto il 5 luglio a Spilimbergo

(Di martedì 1 marzo 2022) Folkest annuncia l’arrivo dei, uno degli eventidella sua prossima edizione, la numero 44, che quest’anno si terrà in oltre 20 comuni del Friuli Venezia Giulia dal 16 giugno al 42022 e che, come sempre, farà tappa anche a Capodistria ed Auronzo tra finee i primi di agosto. Saranno proprio i, uno dei progetti di reggae made in Italy più popolari a livello internazionale, a suggellare ala fine di Folkest 2022, il grande festival che esplora la musica e le culture del mondo, oltre a dedicarsi alla formazione degli artisti di domani., in Piazza Duomo, alle 21.15, si esibiranno in un arrivederciall’edizione ...

