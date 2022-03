Le formazioni ufficiali di Milan-Inter! I cambi di Pioli, Inzaghi cambia idea su Sanchez! (Di martedì 1 marzo 2022) Milan e Inter sono pronte a darsi nuovamente battaglia! Sono uscite le formazioni ufficiali dell’attesissima semifinale di adnata di Coppa Italia: in palio tanto, tantissimo. Le due squadre non stanno passando un bellissimo momento in campionato – eufemismo -, dovranno perciò dare una risposta importante se vorranno risollevare il morale e lo spirito di squadra. E quale miglior sfida se non il derby della Madonnina? Pioli ha deciso di optare per qualche cambio. Intoccabile Maignan, in difesa c’è Florenzi e non Calabria. Confermati Theo, Romagnoli e Tomori. A centrocampo intoccabile Bennacer, al posto dello squalificato Tonali pronto Kessié. Sulla trequarti riposa Messias, titolare Salemaekers. Non si tocca Leao sull’altra corsia. Inzaghi al contrario, schiera i titolar LE ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022)e Inter sono pronte a darsi nuovamente battaglia! Sono uscite ledell’attesissima semifinale di adnata di Coppa Italia: in palio tanto, tantissimo. Le due squadre non stanno passando un bellissimo momento in campionato – eufemismo -, dovranno perciò dare una risposta importante se vorranno risollevare il morale e lo spirito di squadra. E quale miglior sfida se non il derby della Madonnina?ha deciso di optare per qualcheo. Intoccabile Maignan, in difesa c’è Florenzi e non Calabria. Confermati Theo, Romagnoli e Tomori. A centrocampo intoccabile Bennacer, al posto dello squalificato Tonali pronto Kessié. Sulla trequarti riposa Messias, titolare Salemaekers. Non si tocca Leao sull’altra corsia.al contrario, schiera i titolar LE ...

