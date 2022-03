Italiano: «Vlahovic sa tutto di noi, ma anche noi conosciamo lui. Servirà grande maturità» (Di martedì 1 marzo 2022) Domani Fiorentina e Juventus si affronteranno in semifinale di Coppa Italia. Sarà la prima volta di Dusan Vlahovic di fronte ai suoi vecchi tifosi da quando veste la nuova maglia bianconera. Oggi si è parlato naturalmente anche di lui, durante la conferenza stampa del tecnico viola, Vincenzo Italiano. Di seguito un estratto da tuttomercatoweb.com. Crede alla possibilità che Vlahovic possa partire dalla panchina? “Quello che dice Allegri, non so. Saranno problemi suoi e decisioni che prenderà non so quando. Noi qualsiasi sarà l’avversario, qualsiasi formazione, sappiamo che dovremo essere squadra vera e affrontare così la Juventus. Ci vorrà grande maturità da parte della squadra. La preparazione è iniziata dopo la gara contro il Sassuolo, speravo con un umore diverso. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Domani Fiorentina e Juventus si affronteranno in semifinale di Coppa Italia. Sarà la prima volta di Dusandi fronte ai suoi vecchi tifosi da quando veste la nuova maglia bianconera. Oggi si è parlato naturalmentedi lui, durante la conferenza stampa del tecnico viola, Vincenzo. Di seguito un estratto damercatoweb.com. Crede alla possibilità chepossa partire dalla panchina? “Quello che dice Allegri, non so. Saranno problemi suoi e decisioni che prenderà non so quando. Noi qualsiasi sarà l’avversario, qualsiasi formazione, sappiamo che dovremo essere squadra vera e affrontare così la Juventus. Ci vorràda parte della squadra. La preparazione è iniziata dopo la gara contro il Sassuolo, speravo con un umore diverso. ...

Advertising

EnricoTurcato : Allora questa è la sintesi. Se #Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare… - Tiarossi2 : RT @SCUtweet: #Italiano ?? Fischi a #Vlahovic? Non so come lo accoglieranno (??)... Sono preoccupato per altro: l'attacco e la difesa della… - SCUtweet : #Italiano ?? Fischi a #Vlahovic? Non so come lo accoglieranno (??)... Sono preoccupato per altro: l'attacco e la dif… - GoalItalia : C’è #FiorentinaJuve, Italiano: “Non so cosa accadrà, il modo in cui Vlahovic verrà accolto non è una mia preoccupaz… - violanews : #Italiano: 'Vantaggio di conoscere #Vlahovic? lui conosce tutto ciò che noi andremo a proporre ma anche noi sappiam… -