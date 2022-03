I sindacati in piazza per l’Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) di Monica De Santis Cgil, Cisl e Uil al fianco del popolo ucraino. Manifestazione ieri pomeriggio a piazza Portanova, per dire no alla guerra e per sostenere i tanti ucraini presenti sul territorio cittadino. Anche il sindaco Vincenzo?Napoli, ha voluto presenziare alla manifestazione, mostrando ancora una volta il sostegno suo personale e dell’amministrazione comunale al popolo ucraino… “Tantissime sono le iniziative che si stanno sviluppando in Italia e nel mono a sostegno del popolo ucraino, che in queste ore sta dando prova di un coraggio senza eguali.?La capacità di essere presenti e dire no alla dittatura. La loro battaglia non è solo per l’Ucraina, ma per tutto, per la libertà di tutti”, ha detto il sindaco. Poi rivolgendosi agli ucraini presente… “Voi siete nostri fratelli e ci unisce a voi un rapporto umano e questo è un valore al quale noi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) di Monica De Santis Cgil, Cisl e Uil al fianco del popolo ucraino. Manifestazione ieri pomeriggio aPortanova, per dire no alla guerra e per sostenere i tanti ucraini presenti sul territorio cittadino. Anche il sindaco Vincenzo?Napoli, ha voluto presenziare alla manifestazione, mostrando ancora una volta il sostegno suo personale e dell’amministrazione comunale al popolo ucraino… “Tantissime sono le iniziative che si stanno sviluppando in Italia e nel mono a sostegno del popolo ucraino, che in queste ore sta dando prova di un coraggio senza eguali.?La capacità di essere presenti e dire no alla dittatura. La loro battaglia non è solo per, ma per tutto, per la libertà di tutti”, ha detto il sindaco. Poi rivolgendosi agli ucraini presente… “Voi siete nostri fratelli e ci unisce a voi un rapporto umano e questo è un valore al quale noi ...

