Genoa | Il Toronto vuole affrettare i tempi per Criscito

DiMarzio : #Criscito molto vicino a lasciare il #Genoa: si trasferirà a stagione in corso al #Toronto - persemprecalcio : ???? #Criscito è sempre più lontano da Genova e dal #Genoa? Il mercato negli USA è ancora aperto e un passaggio da or… - MondoNapoli : Toronto, dopo Insigne arriva anche Criscito: per l'ormai ex Genoa possibile trasferimento immediato - calcioesport360 : ????? Domenico Criscito ad un passo dal Toronto! La novità è che lascerà subito a marzo il Genoa e non a fine stagion… - iscorers : Genoa, Criscito verso il Toronto: quando arriva la firma | Mercato

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Toronto

Come riporta TMW, il Toronto sta cercando di anticipare i tempi per portare Domenico Criscito in Canada, secondo italiano dopo Insigne.