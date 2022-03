E’ morto l’attaccante Dima Martynenko | la prima vittima nel calcio della guerra in Ucraina | aveva 25 anni

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 1 marzo 2022) Una tragedia ha sconvolto il mondo del, si è registrata ladi un calciatore dopo l’iniziotra Russia e. Si tratta di, attaccante dell’FC Hostomel, squadra di seconda divisione, è stato colpito nella sua casa assieme alla madre. La sorella di 7è rimasta gravemente ferita, mentre il padre è sopravvissuto all’attacco. Era considerato un calciatore di grande prospettiva, una promessa delucraino di 25. Come confermato da un compagno di squadra, attraverso un post pubblicato sui social, la sorella è stata colpita da una scheggia in testa e sta lottando tra la vita e la morte. Il padre non ha riportato conseguenze. ...