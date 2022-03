Cagliari: idea nuovo stadio entro il 2025 (Di martedì 1 marzo 2022) Il Cagliari insieme al gruppo Costim, holding industriale con capofila Impresa Percassi che si occupa della realizzazione “chiavi in mano”... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Ilinsieme al gruppo Costim, holding industriale con capofila Impresa Percassi che si occupa della realizzazione “chiavi in mano”...

Advertising

deatoffees : #TorinoCagliari Cagliari passa con merito,ma il #Torinofc oltre a una traversa e il solito #belotti è apparso stiti… - msarigu72 : @bobbiarbore @CassieFran Ricordo questa coppia di americani in giro per Cagliari parlare tra loro estasiati all'ide… - GilgameshF_a_te : @Agenzia_Ansa Cazzo! Putin sarà disperato all'idea di dover attendere 5 minuti in più per vedersi Torino-Cagliari... - 54Rapide : @annatrieste Certo quando perdiamo è consuetudine dare colpa a Meret ?????? tanto per far passare l'idea che con un al… - Satoscio_ : Ma #Tiscali ha mai pensato che far passare tutto il loro traffico da tutta Italia per Cagliari fosse una buona idea? -