Auto: a febbraio continua crollo mercato, immatricolazioni -22,56% (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Dopo avere iniziato il 2022 con un segno negativo (-19,7%) il mercato dell'Auto in Italia registra a febbraio un nuovo tonfo delle immatricolazioni, per l'ottavo mese di fila. A certificarlo i dati del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che segnalano a febbraio Autovetture 110.869 Autovetture immatricolate contro le 143.161 dello stesso mese dell'anno precedente. Il calo è del 22,56% e porta il bilancio dei primi due mesi dell'Auto, quelli tradizionalmente più 'ricchi' a 218.716 immatricolazioni, con -21,14% sulle 277.359 dello stesso periodo del 2021.6 Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Dopo avere iniziato il 2022 con un segno negativo (-19,7%) ildell'in Italia registra aun nuovo tonfo delle, per l'ottavo mese di fila. A certificarlo i dati del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che segnalano avetture 110.869vetture immatricolate contro le 143.161 dello stesso mese dell'anno precedente. Il calo è del 22,56% e porta il bilancio dei primi due mesi dell', quelli tradizionalmente più 'ricchi' a 218.716, con -21,14% sulle 277.359 dello stesso periodo del 2021.6

Advertising

faxfax2018 : RT @petunianelsole: Le immatricolazioni auto in Italia a febbraio sono crollate del 22,56 per cento. - ANSA_Motori : Immatricolazioni auto, -22,6% a febbraio #ANSAmotori - quattroruote : In #Italia, nel mese di febbraio 2022, il #mercato dell'#auto ha registrato una nuova flessione: -22,6%. Il secondo… - MinutemanItaly : RT @petunianelsole: Le immatricolazioni auto in Italia a febbraio sono crollate del 22,56 per cento. - cavalierepadano : RT @petunianelsole: Le immatricolazioni auto in Italia a febbraio sono crollate del 22,56 per cento. -