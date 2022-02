Un posto al sole, le trame della puntata del 02/03/2022 EP5893 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Chiara confida a Nunzio la ragione che la legava a Ludovico, Roberto e Lara continuano a tramare alle spalle della ragazza. La contagiosa leggerezza di Micaela mette sempre più in crisi Jimmy, indeciso se assecondare – la proposta della madre o restare a Napoli con Niko. Una strana visita scombina nuovamente la serena vita di Guido e Mariella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Chiara confida a Nunzio la ragione che la legava a Ludovico, Roberto e Lara continuano a tramare alle spalleragazza. La contagiosa leggerezza di Micaela mette sempre più in crisi Jimmy, indeciso se assecondare – la propostamadre o restare a Napoli con Niko. Una strana visita scombina nuovamente la serena vita di Guido e Mariella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

