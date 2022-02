Un altro piccolo aggiornamento per i Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic (Di lunedì 28 febbraio 2022) I Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic stanno ricevendo un altro piccolo aggiornamento (successivo a quello più corposo datato circa una settimana fa, che ha migliorato, tra le altre cose, anche la durata della batteria dell’indossabile, portandola ad un livello superiore), che, come riportato da ‘9to5google.com‘, è stato rilasciato negli Stati Uniti tramite la versione software R870XXU1EVB4, il cui changelog riporta la novità ‘Improved system stability and reliability’ (non dovrebbe essere un upgrade riservato solo alle unità vendute negli Stati Uniti, quindi ci aspettiamo arrivi presto anche nel nostro mercato). Di cosa si tratta esattamente? Il colosso di Seul non ha dato indicazioni più precise in merito, ma ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) I4 estanno ricevendo un(successivo a quello più corposo datato circa una settimana fa, che ha migliorato, tra le altre cose, anche la durata della batteria dell’indossabile, portandola ad un livello superiore), che, come riportato da ‘9to5google.com‘, è stato rilasciato negli Stati Uniti tramite la versione software R870XXU1EVB4, il cui changelog riporta la novità ‘Improved system stability and reliability’ (non dovrebbe essere un upgrade riservato solo alle unità vendute negli Stati Uniti, quindi ci aspettiamo arrivi presto anche nel nostro mercato). Di cosa si tratta esattamente? Il colosso di Seul non ha dato indicazioni più precise in merito, ma ...

Advertising

ITALO_GANG : RT @ITALO_GANG: RITWITTA ?? Buongiorno porcellini,qui un piccolo frame di ciò che ho combinato con quel gran bel porco di @RoccoSteeleNYC e… - marinapiva67 : Io ho già un cane di venticinque chili 'costretto' in un piccolo cortile e lei ha bisogno di altro, sennò col cavol… - meowoffa : sono riuscita finalmente a superare linguistica generale, non ci posso credere, dopo che sono stata bocciata per 3… - DaddyMikesboy : RT @ITALO_GANG: RITWITTA ?? Buongiorno porcellini,qui un piccolo frame di ciò che ho combinato con quel gran bel porco di @RoccoSteeleNYC e… - lucas_mboy : RT @ITALO_GANG: RITWITTA ?? Buongiorno porcellini,qui un piccolo frame di ciò che ho combinato con quel gran bel porco di @RoccoSteeleNYC e… -

Ultime Notizie dalla rete : altro piccolo Le novità di marzo 2022 su Prime I film in uscita a marzo 2022 su Prime Video L'uscita più attesa è senz'altro Deep Water ( Acque ... Cowboys, A Lady in Paris 10 marzo : Criminal Activities 11 marzo : Promises 13 marzo : Un piccolo ...

Macbook Folio: ecco l'incredibile concept di un ibrido Macbook - iPad ... paragonabile a quella garantita dal monitor di un PC desktop o di un piccolo televisore. Secondo ... tuttavia, Macbook Folio ha solo porte USB - C , eliminando ogni altro tipo di connessione, che ...

Samsung Galaxy Watch4 riceve un altro piccolo update: tutte le novità Telefonino.net Medvedev nuovo numero 1 Atp “Mio obiettivo sin da piccolo” ROMA (ITALPRESS) - E' una data storica per il circuito maschile: Daniil Medvedev diventa infatti il 27esimo numero uno in classifica mondiale, interrompend ...

Libri: Vincenzo Cerami – Un borghese piccolo piccolo “Un borghese piccolo piccolo” (1976) racconta la feroce e sanguinosa vicenda di Giovanni Vivaldi, impiegato di un ministero romano, che tenta di farsi largo ...

I film in uscita a marzo 2022 su Prime Video L'uscita più attesa è senz'Deep Water ( Acque ... Cowboys, A Lady in Paris 10 marzo : Criminal Activities 11 marzo : Promises 13 marzo : Un...... paragonabile a quella garantita dal monitor di un PC desktop o di untelevisore. Secondo ... tuttavia, Macbook Folio ha solo porte USB - C , eliminando ognitipo di connessione, che ...ROMA (ITALPRESS) - E' una data storica per il circuito maschile: Daniil Medvedev diventa infatti il 27esimo numero uno in classifica mondiale, interrompend ...“Un borghese piccolo piccolo” (1976) racconta la feroce e sanguinosa vicenda di Giovanni Vivaldi, impiegato di un ministero romano, che tenta di farsi largo ...