Ucraina | punti contatto tra Mosca e Kiev a primo round colloqui

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilditenuto in Bielorussia tra le delegazioni di Russia esi è concluso con la definizione di alcunidisu cui sarebbe possibile "trovare posizioni comuni" nel prossimonegoziale che potrebbe tenersi "tra pochi giorni". Le due delegazioni stanno ora rientrando nelle rispettive capitali per consultazioni. Secondo il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, un nuovo incontro potrebbe tenersi tra un paio di giorni. Prima che isi concludessero,ha fatto sapere di volere il ritiro di tutte le truppe russe dal territorio ucraino, comprese Crimea e Donbass. E il presidente russo, Vladimir Putin, ha posto come condizioni il riconoscimento della sovranità russa sulla ...

...trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune', ha detto il negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui, citato da Interfax. I negoziati tra Russia e Ucraina prevedono un "secondo round" dei colloqui, riferiscono fonti di Kiev. Le delegazioni sono tornate nelle rispettive capitali per consultazioni. "Abbiamo trovato alcuni punti su cui è ...