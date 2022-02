Teatro Charlot | venerdì “L’ultimo bacio” diventa “Nati 80…amori e non” di e con Claudio Tortora

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – Amori, sentimenti, tradimenti: undici attori in scena per raccontare speranze e passioni di una generazione che ha lasciato il segno.4 marzo alle 21 sul palco deldi Pellezzano la Compagnia Stabile Delle Arti in “e non”. In un susseguirsi di situazioni che avvolgono il percorso di quattro coppie di giovani quarantenni, si dispiega la storia che in realtà è una riflessione su una fascia di età che per diversi motivi ha subito e subisce le evoluzioni in negativo del tempo. Caduta di valori, insicurezza, depressioni, segnano passo dopo passo la trama di questa commedia brillante scritta e interpretata da, impreziosita da grandi successi di Mina cantati live, che si alternano ...