L’Insigne ritrovato | Zielinski rischia di diventare una palla al piede

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Cesare – Caro Guido vittoria importante e sofferta del Napoli a Roma contro la Lazio in una partita dai due volti. Un primo tempo dove siamo entrati in campo come spesso accade molli e distratti e nei primi 15 minuti siamo stati in balia degli avversari che ci hanno aggredito e messo sotto. Insistevamo con una ahimè esasperata costruzione dal basso (ma vedendo un po’ di partite di altre squadre dobbiamo dire che è diventata la moda del momento e se non la si fa sempre e comunque non si è allenatori moderni) con una serie di errori tecnici e palle perse. Guido – E già, non riuscivamo a superare il pressing e alla fine quando ci andava bene lanciavamo in avanti avendo solo corso il rischio di perdere. Poi passato il primo quarto d’ora abbiamo un po’ riequilibrato la partita che comunque è rimasta nelle mani dei laziali. E diciamoci la verità abbiamo pensato alle ...