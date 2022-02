Inps | 1 | 34 mln famiglie con Rdc a gennaio | 740 mln spesa

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 1.346.672 leche ahanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza per circa tre milioni di persone coinvolte. Lo si legge nell'Osservatorio sul reddito di cittadinanza ...

Il contributo regionale sarà uguale alla differenza tra l'importo della retta meno il Bonus Nidi, fino alla copertura dei costi del servizio e comunque entro un massimo di 2.200 euro, ripartiti ...