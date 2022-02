Infinito Buffon | prolunga col Parma | giocherà fino a 46 anni!

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Altro che obiettivo Qatar, Gianluigisposta l'asticella ancora oltre: il presidente delKyle Krause ha annunciato in una conferenza stampa che il portiere dei record ha esteso l'accordo ...

allora avrà 46 anni. La carriera ? Campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 in azzurro, è il recordman di presenze in Serie A a quota 657 e con la Juve ha vinto 10 scudetti ......dalla volontà di sancire legalmente l'unione ricordandogli che si sarebbe aperto l'... Amen! Si mormora che tra Ilaria D'Amico e Gigitiri aria di crisi. Motivo? Lui avrebbe la testa solo ...PARMA - Gigi Buffon giocherà fino a 46 anni: il presidente del Parma, Kyle Krause, ha infatti annunciato che il portiere campione del mondo nel 2006 ha rinnovato il suo contratto, che scadeva nel 2023 ...Il portiere, classe 1978, ha infatti deciso di non attaccare ancora i guantoni al chiodo. Anzi: il presidente del Parma, Kyle Krause, ha annunciato che il campione del mondo azzurro 2006 ha rinnovato ...