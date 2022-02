Giusy Buscemi: l’attrice di DOC diventerà di nuovo mamma (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso della scorsa puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin Gilia Buscemi, attrice conosciuta al grande pubblico grazie alla sua recente interpretazione di Lucia Ferrari nella fiction di successo “Doc-Nelle tua mani“, ha rivelato di essere incinta. Al momento, l’attrice non è riuscita a rivelare ulteriori dettagli, anche se ha confermato che l’arrivo del nascituro è previsto per questa estate. Per l’ex Miss Italia 2012 sarà questa la terza gravidanza, dopo aver dato alla luce Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e 2019, a un anno di distanza, avuti insieme al marito Jan Maria che ha conosciuto sul set di Don Matteo. Come lei stesa ha rivelato: “L’idea di avere una famiglia era molto lontana per me. Ma poi con Jan ci siamo incontrati sul set ed è scoppiato tutto“. Si può notare che, e ciò molto ... Leggi su zon (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso della scorsa puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin Gilia, attrice conosciuta al grande pubblico grazie alla sua recente interpretazione di Lucia Ferrari nella fiction di successo “Doc-Nelle tua mani“, ha rivelato di essere incinta. Al momento,non è riuscita a rivelare ulteriori dettagli, anche se ha confermato che l’arrivo del nascituro è previsto per questa estate. Per l’ex Miss Italia 2012 sarà questa la terza gravidanza, dopo aver dato alla luce Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e 2019, a un anno di distanza, avuti insieme al marito Jan Maria che ha conosciuto sul set di Don Matteo. Come lei stesa ha rivelato: “L’idea di avere una famiglia era molto lontana per me. Ma poi con Jan ci siamo incontrati sul set ed è scoppiato tutto“. Si può notare che, e ciò molto ...

