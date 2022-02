Fabrizio Corona sgancia la bomba su Sophie Codegoni: “Eravamo fidanzati, mi ama ancora, io l’aspetto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è già burrascosa di suo, ma stasera affronterà una tempesta che arriva da fuori. Sulla casa del GF Vip si sta per abbattere l’uragano Fabrizio Corona (‘ma tu ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?‘). Nel daytime di oggi Alfonso Signorini ha rivelato che l’imprenditore sostiene che la gieffina sia ancora innamorata di lui: “Però attenzione, nubi aleggiano su questa coppia. A loro due faremo vedere alcune fotografie che sono pubblicate sul nuovo numero di Chi, dove c’è Sophie abbracciata a Fabrizio Corona“. “Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 febbraio 2022) La storia trae Alessandro Basciano è già burrascosa di suo, ma stasera affronterà una tempesta che arriva da fuori. Sulla casa del GF Vip si sta per abbattere l’uragano(‘ma tu ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?‘). Nel daytime di oggi Alfonso Signorini ha rivelato che l’imprenditore sostiene che la gieffina siainnamorata di lui: “Però attenzione, nubi aleggiano su questa coppia. A loro due faremo vedere alcune fotografie che sono pubblicate sul nuovo numero di Chi, dove c’èabbracciata a“. “io sono qui e ti aspetto. Abbiamo avuto una storia e lei non hasuperato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per ...

Advertising

CCromachef1979 : RT @HESMYLFINELINE: Stasera si parlerà di: Jessica e Barù Sophie e Alessandro, sorpresa per lui Sophie e Fabrizio Corona ?? Il rapporto tra… - ErikaM10212377 : RT @spi4ndo: FABRIZIO CORONA CRITICA TOMMASO ZORZI?? #GFVIP - Michela88432858 : RT @marica_conla_c: Ma Fabrizio Corona esattamente quanti anni ha per fare un'intervista cosí imbarazzante e architettata per avere 5 minut… - corallina2 : RT @spi4ndo: FABRIZIO CORONA CRITICA TOMMASO ZORZI?? #GFVIP - Elfilos49391348 : @atrotnoc Fabrizio corona ? -