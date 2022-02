Delio Rossi | 'Insigne il primo tifoso del Napoli La squadra di Spalletti è meno brillante | in difficoltà con la Lazio'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Delio Rossi

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex allenatore della Lazio, rilasciando alcune dichiarazioni.su Lazio - Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...Doppio assist di Wesley Sneijder e coppa alzata al cielo, contro i rosanero di: in campo Javier Pastore, Josip Ilicic, Salvatore Sirigu, Federico Balzaretti e il centravanti Abel ...L'allenatore Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Quella di ieri è stata una bella partita dove il primo tempo è a favore della Lazio e il secondo a ...Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento della squadra di Spalletti che ora è prima in classifica.