Delia Duran dichiara la sua amicizia a Soleil Sorge | ma lei è diffidente

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nemiche, poi amiche, poi di nuovo nemiche, il rapporto traè veramente altalenante, soprattutto perché da quando la modella venezuelana è nella Casa del Grande Fratello Vip 6 le sue opinioni cambiano continuamente e nel giro di poche ore passa dal voler lasciare Alex Belli, alrgli amore eterno e fa la stessa cosa anche con la coinquilina: prima la nomina, poi l’abbraccia, poi non la sopporta e infine la bacia. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Miriana Trevisan e Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli eDomenica 27 febbraio 2022, poi è arrivata un’altrazione dida parte di...

L'attore, uscito dalla Casa dopo una settimana di permanenza per chiarire il rapporto cone Soleil Sorge , è tornato sui social con un video decisamente trash dedicato alla sua dolce metà.Come procede il rapporto tra Soleil Sorge edopo l'uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip ? Nelle ultime ore la modella venezuelana ha abbracciato calorosamente la "collega" di reality (lasciandola di stucco). Alex Belli rompe ...Nemiche, poi amiche, poi di nuovo nemiche, il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge è veramente altalenante, soprattutto perché da quando la modella venezuelana è nella Casa del Grande Fratello Vip ...Alex Belli, ex concorrente del Gf Vip 6, dall'Egitto invia un dolce messaggio per la sua Delia Duran. Ecco cosa ha scritto l'attore ...