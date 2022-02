CorSport: la Lazio è la grande incompiuta del campionato, Lotito decida cosa fare del club e di Sarri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per Alberto Dalla Palma la Lazio è la grande incompiuta del campionato. Lo scrive sul Corriere dello Sport. “Soprattutto dopo un’ora di grande calcio contro il Napoli: conquista il campo, metro dopo metro, lo chiude nella propria area e sbaglia almeno tre gol, prima con Luis Alberto, poi con Immobile e ancora con Felipe Anderson. Palleggia che è una meraviglia, ritrova all’improvviso tutte le qualità di cui è in possesso da anni e aggiunge la capacità di aggredire che le ha regalato Sarri: ma non riesce a entrare nella partita fino in fondo, non riesce a dominarla e a conquistarla, proprio come era accaduto qualche giorno fa con il Porto”. “Le manca sempre qualcosa, o davanti o dietro, sono dettagli, ma sempre decisivi”. È il momento in cui il presidente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per Alberto Dalla Palma laè ladel. Lo scrive sul Corriere dello Sport. “Soprattutto dopo un’ora dicalcio contro il Napoli: conquista il campo, metro dopo metro, lo chiude nella propria area e sbaglia almeno tre gol, prima con Luis Alberto, poi con Immobile e ancora con Felipe Anderson. Palleggia che è una meraviglia, ritrova all’improvviso tutte le qualità di cui è in possesso da anni e aggiunge la capacità di aggredire che le ha regalato: ma non riesce a entrare nella partita fino in fondo, non riesce a dominarla e a conquistarla, proprio come era accaduto qualche giorno fa con il Porto”. “Le manca sempre qual, o davanti o dietro, sono dettagli, ma sempre decisivi”. È il momento in cui il presidente ...

