Corsport | Il Napoli non può vincere lo scudetto se il suo regista passa la palla indietro 4 volte su 5

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) I gol di Insigne e Fabian Ruiz dicono che ilpuò puntare allo. Perché ha la qualità più alta del campionato. Ma non dicono che ilè favorito per lo. Perché contro la Lazio ha mostrato ancora una volta limiti che una squadra imbattibile non può denunciare. Questo il commento di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport che incorona la Lazio per quanto riguarda la vittoria delle battaglie. a centrocampo nella sfida di ieri sera all’Olimpico Fabian Ruiz e Zielinski erano in giornata no, Demme, pur generoso in copertura, è parso il solito profeta della prevedibilità e della rinuncia a giocare tra le linee. Non può imporsi una squadra il cuiarretratolaquattrosu cinque...