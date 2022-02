Bonus asilo nido 2022, domande al via: come richiederlo e novità (Di lunedì 28 febbraio 2022) È stata rilasciata la procedura per la presentazione delle domande del Bonus asilo nido 2022. A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 925 del 25 febbraio. L’Istituto specifica che, in base a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, le risorse per il Bonus asilo nido nel 2022 aumenteranno di 12,8 milioni di euro, portando il budget complessivo per l’anno in corso a 553,8 milioni di euro. Per il 2022, inoltre, arriva una novità che servirà a semplificare e velocizzare l’erogazione del Bonus: a differenza degli scorsi anni, per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 28 febbraio 2022) È stata rilasciata la procedura per la presentazione delledel. A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 925 del 25 febbraio. L’Istituto specifica che, in base a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, le risorse per ilnelaumenteranno di 12,8 milioni di euro, portando il budget complessivo per l’anno in corso a 553,8 milioni di euro. Per il, inoltre, arriva unache servirà a semplificare e velocizzare l’erogazione del: a differenza degli scorsi anni, per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo ...

