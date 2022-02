Un semaforo per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Casale Sant’Angelo e via di Tragliatella (Di domenica 27 febbraio 2022) Fiumicino – “Ho effettuato un sopralluogo sulla S.P. Palidoro Crocicche, all’incrocio stradale tra Via Casale di Sant’Angelo e Via di Tragliatella, situato nella zona di confine dei Comuni di Roma, Fiumicino e Anguillara Sabazia. Erano presenti, oltre a molti cittadini e abitanti della zona, anche il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il consigliere regionale Emiliano Minnucci, il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, il consigliere comunale di Roma Antonio Stampete e molti consiglieri comunali e assessori dei comuni interessati”. Lo fa sapere, in una nota, Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale, che prosegue: “Martedì scorso ho partecipato alla Commissione lavori pubblici e trasporti del 14° Municipio, per discutere e analizzare, insieme ai consiglieri ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Fiumicino – “Ho effettuato un sopralluogo sulla S.P. Palidoro Crocicche, alstradale tra Viadie Via di, situato nella zona di confine dei Comuni di Roma, Fiumicino e Anguillara Sabazia. Erano presenti, oltre a molti cittadini e abitanti della zona, anche il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il consigliere regionale Emiliano Minnucci, il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, il consigliere comunale di Roma Antonio Stampete e molti consiglieri comunali e assessori dei comuni interessati”. Lo fa sapere, in una nota, Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale, che prosegue: “Martedì scorso ho partecipato alla Commissione lavori pubblici e trasporti del 14° Municipio, per discutere e analizzare, insieme ai consiglieri ...

ilfaroonline : Un semaforo per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Casale Sant’Angelo e via di Tragliatella - aIicesdiary : RT @mevmorgenstern: il messaggio sulle tue labbra era come un semaforo taxi driver, ci vorrebbe piuttosto un aereo non qualcuno che mi dica… - blusewillis1 : RT @Zziagenio78: SALVINI E MELONI PER QUALUNQUE CAGATA: -'INACCETTABILEE' -'AL ROGOOOO' -'QUESTA È SPARTAAA' SALVINI E MELONI CON PUTIN… - SistemiFELP : Cos’è l’etichetta a semaforo per gli alimenti? Novità dell'etichetta Nutri-Score - Virus1979C : l'ipotesi è sempre quella di un decreto ma stavolta per dare semaforo verde all'invio di materiale che permetta agl… -