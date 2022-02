Ucraina, la Ue dura con Putin: 'Fermiamo Rt e Sputnik usate per diffondere bugie e dividere l'Unione' (Di domenica 27 febbraio 2022) Guerra all'Ucraina , guerra di bugie e ora la Ue vuole mettere un freno alla ' disinformatia ' di Putin e le sue campagne destabilizzanti. 'Fermiamo la macchina mediatica del Cremlino . Russia Today ... Leggi su globalist (Di domenica 27 febbraio 2022) Guerra all', guerra die ora la Ue vuole mettere un freno alla ' disinformatia ' die le sue campagne destabilizzanti. 'la macchina mediatica del Cremlino . Russia Today ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Sulle sanzioni a Mosca l'Italia è per la linea dura' #ucraina #russia - LaStampa : Guerra Ucraina. Zelensky: “Questa la notte più dura, ci attaccheranno ma l’alba arriverà” - fanpage : L'ingresso della Svezia o della Finlandia nella Nato causerebbe un dura reazione da parte della Russia. L'avvertim… - infoitsport : Il mondo del Motorsport contro la guerra in Ucraina | 'E' una stupida strage': l'affermazione dura del campione - _eenila : Ma p0rnhub che cazzo fa porcoddue inutile che metti la bandiera ucraina nel sito se poi hai 'ukrainian girl' come v… -