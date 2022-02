Ucraina: dalla Campania per combattere: presto altre partenze (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono partiti da Caserta ma anche da altre zone della Campania i primi ucraini che tornano in patria per imbracciare le armi e combattere in difesa del loro Paese contro l’invasione russa. Tra loro, anche Vassili, che in Campania lavorava come giardiniere e che ha sentito il dovere di mobilitarsi per garantire un futuro ai propri figli rimasti in patria. Nei prossimi giorni, secondo quanto si apprende, altri ucraini sarebbero pronti a tornare in patria ma si tratterà di spedizioni cui non sarà data pubblicità per motivi di sicurezza, al fine di garantire l’incolumità di chi si mette in viaggio. Intenzionato a tornare in Ucraina anche padre Igor, sacerdote greco-cattolico, punto di riferimento della comunità Ucraina sul territorio casertano. Non per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono partiti da Caserta ma anche dazone dellai primi ucraini che tornano in patria per imbracciare le armi ein difesa del loro Paese contro l’invasione russa. Tra loro, anche Vassili, che inlavorava come giardiniere e che ha sentito il dovere di mobilitarsi per garantire un futuro ai propri figli rimasti in patria. Nei prossimi giorni, secondo quanto si apprende, altri ucraini sarebbero pronti a tornare in patria ma si tratterà di spedizioni cui non sarà data pubblicità per motivi di sicurezza, al fine di garantire l’incolumità di chi si mette in viaggio. Intenzionato a tornare inanche padre Igor, sacerdote greco-cattolico, punto di riferimento della comunitàsul territorio casertano. Non per ...

