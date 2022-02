Telefonia mobile, boom spesa in Piemonte (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una telefonata allunga la vita, ma anche le voci di costo in bolletta. E’ il caso della Regione Piemonte che, stando ai dati elaborati dal Centro Ricerche della Fondazione Gazzetta Amministrativa, nel 2020 ha speso 503.814 euro in bollette di Telefonia mobile per le sue strutture. Una cifra che, sebbene in calo rispetto ai 555.950 euro spesi nel 2019, viene comunque considerata “fuori controllo” dalla Fondazione Gari, che nell’ambito del progetto ‘Pitagora’ ha realizzato per l’Adnkronos un rating della spesa pubblica delle Regioni italiane. Al Piemonte è stato assegnato – per quanto riguarda le spese di Telefonia mobile – il voto più basso, ovvero il rating ‘C’. Viene considerata eccessiva rispetto ai parametri di riferimento anche la performance ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una telefonata allunga la vita, ma anche le voci di costo in bolletta. E’ il caso della Regioneche, stando ai dati elaborati dal Centro Ricerche della Fondazione Gazzetta Amministrativa, nel 2020 ha speso 503.814 euro in bollette diper le sue strutture. Una cifra che, sebbene in calo rispetto ai 555.950 euro spesi nel 2019, viene comunque considerata “fuori controllo” dalla Fondazione Gari, che nell’ambito del progetto ‘Pitagora’ ha realizzato per l’Adnkronos un rating dellapubblica delle Regioni italiane. Alè stato assegnato – per quanto riguarda le spese di– il voto più basso, ovvero il rating ‘C’. Viene considerata eccessiva rispetto ai parametri di riferimento anche la performance ...

