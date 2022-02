Advertising

Gazzetta_NBA : Super Irving e segnali di veri Nets: così Milwaukee è caduta - AAlessandro_DA : Irving è costantemente triplicato. @SteveNash vai super super small e riempilo di tiratori -

Ultime Notizie dalla rete : Super Irving

La Gazzetta dello Sport

'Abbiamo resistito e abbiamo fatto tutte le piccole cose che servivano per vincere' raccontadopo la sua prima partita in due settimane. La squadra di Nash aveva bisogno di una partita così ...Tornano subito a sorridere i Boston Celtics, capaci di battere in trasferta i Brooklyn Nets ancora privi di Durant, Simmons e confuori per le ferree regole contro i no - vax. Si prende la ...I Nets vincono in casa dei campioni in carica, gli Heat battono San Antonio e approfittano del ko di Chicago con Memphis. Sorridono anche Cleveland, Atlanta ...Grazie ad un Irving da 38 punti (massimo stagionale per l'All Star dei Nets), Brooklyn riesce a vincere sul campo di Milwaukee (126-123) conquistando la terza vittoria nelle ultime 16 gare (fondamenta ...