Spiragli di dialogo tra Russia e Ucraina. Marea umana in piazza per la pace a Berlino (video) (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel giorno delle armi e delle minacce nucleari, si apre qualche Spiraglio di pace sul fronte di guerra tra Russia e Ucraina. Una delegazione Ucraina è partita oggi per Gomel, nel sud della BieloRussia, per avviare dei negoziati con Mosca. L’annuncio è arrivato dai russi dopo la notizia della telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. La conferma dei colloqui, che si svolgeranno domani mattina, è arrivata anche da Kiev. Le prospettive, però, non sono del tutto rosee… Domani si prova a far decollare il tavolo di pace tra Russia e Ucraina Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non crede a un esito positivo dei negoziati con la Russia, in programma domani. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel giorno delle armi e delle minacce nucleari, si apre qualcheo disul fronte di guerra tra. Una delegazioneè partita oggi per Gomel, nel sud della Bielo, per avviare dei negoziati con Mosca. L’annuncio è arrivato dai russi dopo la notizia della telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. La conferma dei colloqui, che si svolgeranno domani mattina, è arrivata anche da Kiev. Le prospettive, però, non sono del tutto rosee… Domani si prova a far decollare il tavolo ditraIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non crede a un esito positivo dei negoziati con la, in programma domani. ...

Advertising

SecolodItalia1 : Spiragli di dialogo tra Russia e Ucraina. Marea umana in piazza per la pace a Berlino (video)… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: 'Si aprono spiragli di un dialogo #Russia-#Ucraina, le borse #Ue accelerano al rialzo'Francesca Gerosa @MilanoFinanza ht… - MKT_INS : Chiusura #borsa: Le principali piazze europee hanno archiviato la seduta in rimonta dopo le forti vendite di gioved… - pelias01 : RT @Andrea_V_73: 'Si aprono spiragli di un dialogo #Russia-#Ucraina, le borse #Ue accelerano al rialzo'Francesca Gerosa @MilanoFinanza ht… - PaoloBMb70 : RT @MilanoFinanza: Si aprono spiragli di un dialogo Russia-Ucraina, le borse Ue accelerano al rialzo -