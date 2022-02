(Di domenica 27 febbraio 2022)all'ultimo respiro. I giallorossi dominano in lungo e largo la sfida in casa delloma passano al minuto 99 grazie ad un rigore procurato da Zaniolo e convalidato dal Var che rileva un ...

Advertising

Corriere : Spezia-Roma 0-1: 4 pali, poi Abraham decide al 99’ su rigore - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Spezia 0-1* Roma *(Pen: Abraham 90+9') #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Spezia 0-1 Roma #SSFootball - forzaroma : #SpeziaRoma, #Oliveira e compagni esultano sui social dopo il rigore di #Abraham #ASRoma - SkySport : Thiago Motta dopo Spezia-Roma: 'Mi aspetto tutte le scuse. Rido per non piangere...' #SkySport #ThiagoMotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

2 Non è andato giù a Thiago Motta l'episodio nel finale della sfida persa contro lae con l'episodio del rigore poi segnato da Abraham a gara finita che ha deciso la partita. L'ex ...dello...Di Okereke il gol della bandiera dei veneziani Abrahm decide0 - 1 al 99' . I giallorossi riscono a battere i padroni di casa, in dieci dal 45', solo su calcio di rigore al minuto 99 ...Thiago Motta non ci sta, e pretende le scuse. È una furia il tecnico dei liguri al termine di Spezia-Roma, sfida decisa da un rigore trasformato da Abraham al minuto 99, e caratterizzata anche dalla d ...Thiago Motta, allenatore dello Spezia, non ci sta a perdere così e in conferenza stampa manda un messaggio all'arbitro: "Per il rigore e quello che è successo oggi, mi ...