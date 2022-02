Le Donatella | Giulia e Silvia in intimo | un colpo al cuore per i followers VIDEO non per deboli di cuore

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Gianluca Costantino, Le Donatella, Vanessa Villa e Matteo Evandro Manzini! G… - Pucci21981310 : Hanno iniziato cin Urtis, poi con le Donatella e adesso ainette. Mi chiedo perché. La salemi sembra onesta, c'è qua… - GustavoScotto : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Gianluca Costantino, Le Donatella, Vanessa Villa e Matteo Evandro Manzini! Giulia… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Gianluca Costantino, Le Donatella, Vanessa Villa e Matteo Evandro Manzini! Giulia… - Rita72139936 : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Gianluca Costantino, Le Donatella, Vanessa Villa e Matteo Evandro Manzini! Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Giulia

Mediaset Play

Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura diScarnati e Alessandro Forti con la regia ... Marco Fantasia ePisani ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta) dallo studio SR5 ...... Cecilia Robustelli, Valerio Cataldi, Marina Lalovi, Fabrizio Barca, Matteo Zuppi,Di ... A sostenere la manifestazione sono tra gli altri la Regione Friuli Venezia, la Fondazione Friuli ...Le Donatella non smettono di far parlare il pubblico dei social. L'ultima challenge in intimo scatena i fans: "Voi cosa preferite?" ...Oltre a ripercorrere la sua carriera, ha svelato anche alcuni dettagli sulla sua vita privata e i suoi rapporti familiari . La cantante di Splendido Splendente ha rivelato il legame speciale che la un ...