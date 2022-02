La guerra russa contro l’Ucraina in diretta su TikTok (Di domenica 27 febbraio 2022) La guerra russa contro l’Ucraina è in diretta ogni giorno su TikTok con le immagini terrificanti delle sirene antiaeree e delle persone impaurite. Nel 2022 non poteva che essere così, i social sono sempre presenti nelle nostre vite, in momenti felici e in momenti terribili come quello che stiamo vivendo. Oltre TikTok ci sono i tweet del Presidente ucraino o quelli dei governi di tutto il mondo che stanno seguendo la vicenda preoccupati di una possibile escalation del conflitto che possa coinvolgere tutto il mondo nella Terza guerra Mondiale. E non mancano anche le immagini e gli interventi su YouTube, ma sono le dirette sul social cinese ad essere immediate, reali e inquietanti perché ci catapultano in un istante in mondo surreale e ... Leggi su pantareinews (Di domenica 27 febbraio 2022) Laè inogni giorno sucon le immagini terrificanti delle sirene antiaeree e delle persone impaurite. Nel 2022 non poteva che essere così, i social sono sempre presenti nelle nostre vite, in momenti felici e in momenti terribili come quello che stiamo vivendo. Oltreci sono i tweet del Presidente ucraino o quelli dei governi di tutto il mondo che stanno seguendo la vicenda preoccupati di una possibile escalation del conflitto che possa coinvolgere tutto il mondo nella TerzaMondiale. E non mancano anche le immagini e gli interventi su YouTube, ma sono le dirette sul social cinese ad essere immediate, reali e inquietanti perché ci catapultano in un istante in mondo surreale e ...

EnricoLetta : Sulla guerra russa in #Ucraina confesso che in questa fase non sono interessato al dibattito storico, che pure un g… - FBiasin : La #RepubblicaCeca si unisce a Svezia e Polonia: “Non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazion… - angelomangiante : Bimbi a Kiev sotto le bombe, mentre gli ucraini lottano con spirito patriottico per la democrazia e la libertà. La… - Fragatton1 : RT @DarioBallini: BREVE STORIA MISERABILE L'ambasciata russa in Italia rilancia un articolo del Fatto Quotidiano in cui si spiegano le ra… - Annalyvayko : RT @giammarcosicuro: La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, per… -