(Di domenica 27 febbraio 2022) "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, ora dovremo capire come mai non siamo riusciti a reagire": il tecnico del Torino, Ivan, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2 - 1 contro il ...

glooit : Juric 'davvero brutto subire gol su fallo laterale' leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juric 'davvero brutto subire gol su fallo laterale' Tecnico Torino, valuteremo tutto.Mazzarri, vorrei salutare Cairo - vivere_sardegna : Juric 'davvero brutto subire gol su fallo laterale' - BEPPESARNO : ...Mainwhile il #TORO ha perso, in maniera bruttissima. Questa sconfitta è davvero sanguinosa. Impatterà molto anch… - Sdigsa : Zaza: mister ma davvero Pellegri è tanto meglio di me? Juric: -

Sul raddoppio, invece, Milinkovic - Savic non è sembrato perfetto: "Dite che sono sei partite che sbaglia, secondo me sono di meno anche se ammetto che abbia commesso errori - dicesull'estremo ...Non è stata una partita facile, il Torino è una squadra forte, con ottime individualità e guidato da un tecnico,, che èbravo nel forgiare le sue squadre. Ma nell'altra panchina c'era ...TORINO, 27 FEB - "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, ora dovremo capire come mai non siamo riusciti a reagire": il tecnico del Torino, Ivan Juric, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per ...Grande, grandissimo Cagliari. Con il cuore, i piedi e la testa… ciao ciao. Grazie alla forza e alla determinazione messe in campo, sbanca Torino con un 1-2 che sarebbe potuto essere anche più ...