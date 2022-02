Il nemico di Putin non è l’Ucraina, siamo noi (Di domenica 27 febbraio 2022) Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Voglio subito portare il nostro abbraccio, quello di tutti i bergamaschi, ai cittadini ucraini che risiedono a Bergamo e in provincia. Sono oltre 1500 in città – la seconda comunità straniera del capoluogo – e più di 5000 nella bergamasca. Sono soprattutto donne, madri che hanno lasciato i mariti e loro figli in Ucraina per venire qui a lavorare. Molte di loro abitano le nostre case, si prendono cura dei nostri familiari. E da giorni, queste madri vivono nell’angoscia per quanto sta accadendo nel loro Paese. Non una guerra, ma un’invasione. Non un conflitto, ma un’aggressione armata. A 2.000 km da qui, in Europa, i missili, i cannoni, i carri armati, gli aerei della Russia di Putin stanno mettendo a ferro e fuoco l’Ucraina. Senza alcuna giustificazione. Senza alcuna giustificazione, ... Leggi su linkiesta (Di domenica 27 febbraio 2022) Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Voglio subito portare il nostro abbraccio, quello di tutti i bergamaschi, ai cittadini ucraini che risiedono a Bergamo e in provincia. Sono oltre 1500 in città – la seconda comunità straniera del capoluogo – e più di 5000 nella bergamasca. Sono soprattutto donne, madri che hanno lasciato i mariti e loro figli in Ucraina per venire qui a lavorare. Molte di loro abitano le nostre case, si prendono cura dei nostri familiari. E da giorni, queste madri vivono nell’angoscia per quanto sta accadendo nel loro Paese. Non una guerra, ma un’invasione. Non un conflitto, ma un’aggressione armata. A 2.000 km da qui, in Europa, i missili, i cannoni, i carri armati, gli aerei della Russia distanno mettendo a ferro e fuoco. Senza alcuna giustificazione. Senza alcuna giustificazione, ...

