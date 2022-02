Guerra in Ucraina, le truppe di Mosca entrate a Kharkiv. Zelensky annuncia incontro con russi 'senza condizioni'. SPECIALE TGLA7 (Di domenica 27 febbraio 2022) Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno al confine ucraino - bielorusso, vicino al fiume Pripyat, riferisce la presidenza Ucraina. La scorsa notte la russia ha lanciato un attacco su larga scala ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 febbraio 2022) Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno al confine ucraino - bielorusso, vicino al fiume Pripyat, riferisce la presidenza. La scorsa notte laa ha lanciato un attacco su larga scala ...

