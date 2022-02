Dayane Mello festeggia il compleanno e non invita Rosalinda Cannavò | il suo sfogo

(Di lunedì 28 febbraio 2022)hato trentatré anni e per l’occasione ha organizzato una grande festa in un ristorante vicino al Lago di Como. Fra i moltiti anche alcuni ex gieffini che con lei hanno condiviso sei mesi di vita nel loft di Cinecittà. C’erano Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola. Grande assente, con cui la modella brasiliana aveva instaurato una splendida amicizia. L’amicizia fraha iniziato a scricchiolare qualche mese fa quando la brasiliana, ritornata da La Fazenda, ha pubblicato un post contro l’attrice. “Se farò pace un giorno con? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da ...

Oggi, 27 febbraio 2022, è il 33esimo compleanno della modella ex gieffina. Quest'ultima ha festeggiato la particolare ricorrenza in compagnia di alcuni amici celebri ed ex gieffini . Nel frattempo Rosalinda Cannavò , con cui la brasiliana ha letteralmente ...Oggi però sta benissimo (ad esempio al momento è con la fidanzata Giulia Salemi a festeggiare il 33esime compleanno di), ma negli studi Rai di non si vede da un pezzo. Discorso ben ...Nel giorno in cui la brasiliana ha spento 33 candeline l'attrice siciliana ha scritto una particolare riflessione sulle sue storie Instagram ...In queste ore l’ex gieffina Dayane Mello sta festeggiando il suo 33esimo compleanno in una cornice da sogno sul Lago di Garda. Oltre ai parenti, e anche l’ex suocera Simona Perini, Dayane ha invitato ...