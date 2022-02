Crostata ricotta e cioccolato: la preparo in 5 minuti ed è super buona! (Di domenica 27 febbraio 2022) Una frolla pronta in 5 minuti? Si può fare, e realizzerete una spettacolare Crostata ricotta e cioccolato. Un gusto pieno goloso e rotondo e una base leggera, senza burro nell’impasto, renderanno questo vostro dolce indimenticabile! L’ideale è accompagnarla al caffè, ad una tazza di tè nel pomeriggio oppure dopo cena, per rendere la serata ancora più piacevole. Curiose di sapere come si prepara la Crostata? Iniziamo! Per preparare questa ricetta, procuratevi: uovo, 1 olio di semi di arachide, 100 ml pasta frolla all’olio tuorlo, 1 farina 00, 200 g zucchero, 100 g fecola di patate, 100 g vanillina, 1 bustina lievito in polvere per dolci, 8 g Per il ripieno: cioccolato fondente, 100 g ricotta vaccina, 500 g zucchero, 2 cucchiai Preriscaldate il forno a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 febbraio 2022) Una frolla pronta in 5? Si può fare, e realizzerete una spettacolare. Un gusto pieno goloso e rotondo e una base leggera, senza burro nell’impasto, renderanno questo vostro dolce indimenticabile! L’ideale è accompagnarla al caffè, ad una tazza di tè nel pomeriggio oppure dopo cena, per rendere la serata ancora più piacevole. Curiose di sapere come si prepara la? Iniziamo! Per preparare questa ricetta, procuratevi: uovo, 1 olio di semi di arachide, 100 ml pasta frolla all’olio tuorlo, 1 farina 00, 200 g zucchero, 100 g fecola di patate, 100 g vanillina, 1 bustina lievito in polvere per dolci, 8 g Per il ripieno:fondente, 100 gvaccina, 500 g zucchero, 2 cucchiai Preriscaldate il forno a ...

