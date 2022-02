Anna Safroncik a Zona Bianca, sua madre scende in piazza ad Arezzo (Di domenica 27 febbraio 2022) Fra le molte celebrità ucraine che vivono nel nostro paese e che in questo momento hanno trovato spazio in tv – dove hanno avuto l’opportunità di raccontare gli orrori della guerra – c’è senza dubbio Anna Safroncik. L’attrice questa sera è stata ospite a Zona Bianca, dove ha parlato di suo padre che tutt’ora vive a Kiev e che non può entrare nel nostro paese. “Io sono sotto choc da quattro giorni e non riesco a dormire, come tutte le persone che hanno a Kiev dei parenti. La popolazione a Kiev non vuole la guerra e basta, non gli interessa chi c’è al governo. I cittadini ucraini hanno solo voglia di tornare alla loro vita. Questa guerra non è lontana, generalmente le guerre erano tutte lontane: o sui libri di scuola o fatte da persone culturalmente lontane da noi. Questa guerra è in Europa, Kiev culturalmente è ... Leggi su biccy (Di domenica 27 febbraio 2022) Fra le molte celebrità ucraine che vivono nel nostro paese e che in questo momento hanno trovato spazio in tv – dove hanno avuto l’opportunità di raccontare gli orrori della guerra – c’è senza dubbio. L’attrice questa sera è stata ospite a, dove ha parlato di suo padre che tutt’ora vive a Kiev e che non può entrare nel nostro paese. “Io sono sotto choc da quattro giorni e non riesco a dormire, come tutte le persone che hanno a Kiev dei parenti. La popolazione a Kiev non vuole la guerra e basta, non gli interessa chi c’è al governo. I cittadini ucraini hanno solo voglia di tornare alla loro vita. Questa guerra non è lontana, generalmente le guerre erano tutte lontane: o sui libri di scuola o fatte da persone culturalmente lontane da noi. Questa guerra è in Europa, Kiev culturalmente è ...

Advertising

StraNotizie : Anna Safroncik a Zona Bianca, sua madre scende in piazza ad Arezzo - zona_bianca : A #ZonaBianca l'attrice Anna Safroncik accusa Putin: oggi in Russia nessuno si può opporre alla guerra - BITCHYFit : Anna Safroncik a Zona Bianca, sua madre scende in piazza ad Arezzo - Federic01996 : Anna safroncik si rivede in TV ospite di #ZonaBianca Incredibile sia fuori dalle fiction da tempo... #Ascoltitv - Omar59417381 : Forza @anna_safroncik forza popolo Ucraino ??????????! #zonabianca -