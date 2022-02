Andrea Lanfri, alla conquista dell’Everest grande esempio di forza e coraggio (Di domenica 27 febbraio 2022) Una conferenza stampa, portatrice di coraggio e sorrisi quella tenutasi Giovedì 24 febbraio, presso il Ronchiverdi club di Torino, ripresa dalla troupe della Rai, che ha visto protagonista Andrea Lanfri l’atleta paralimpico, presentare la sua nuova e spettacolare impresa, scalare il “Monte Everest”. Andrea, in questa occasione ha emozionato per la sua storia, ma ancor di più per il suo essere speciale, considerando inoltre che sarà il primo sportivo pluriamputato a raggiungere la vetta più alta del mondo, data di partenza il 23 marzo. Andrea dichiara: “Da tre anni mi sto preparando per questa salita e ho fatto dei miglioramenti pazzeschi anche grazie al progetto “From 0 to 0”. Partire dal mare, raggiungere in bicicletta montagne come Monte Rosa, Gran Sasso, Etna e Apuane, salirle ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) Una conferenza stampa, portatrice die sorrisi quella tenutasi Giovedì 24 febbraio, presso il Ronchiverdi club di Torino, ripresa dtroupe della Rai, che ha visto protagonistal’atleta paralimpico, presentare la sua nuova e spettacolare impresa, scalare il “Monte Everest”., in questa occasione ha emozionato per la sua storia, ma ancor di più per il suo essere speciale, considerando inoltre che sarà il primo sportivo pluriamputato a raggiungere la vetta più alta del mondo, data di partenza il 23 marzo.dichiara: “Da tre anni mi sto preparando per questa salita e ho fatto dei miglioramenti pazzeschi anche grazie al progetto “From 0 to 0”. Partire dal mare, raggiungere in bicicletta montagne come Monte Rosa, Gran Sasso, Etna e Apuane, salirle ...

Advertising

MatteoF21 : RT @CorriereToscano: #Andrea #Lanfri #campione paralimpico di #Lucca parte a #Marzo con #Luca #Montanari per scalare l' #Everest @Provincia… - LaStampa : Andrea Lanfri, una sfida per la vita: “Non mi sono mai abbattuto, volevo solo correre fino all’Everest” - upclimbing : Andrea Lanfri pronto a partire ?? destinazione Everest ?????? - Luca_Menesini : RT @CorriereToscano: #Andrea #Lanfri #campione paralimpico di #Lucca parte a #Marzo con #Luca #Montanari per scalare l' #Everest @Provincia… - Luce_news : Andrea Lanfri, l’atleta paralimpico ora punta alla vetta dell’Everest: “Ho scelto di reagire” -