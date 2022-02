Ucraina | Tsurenko | “Non posso più tornare a Kiev | mi sento malissimo”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Come hai avuto questo numero? Come faccio a sapere che sto parlando con un giornalista? Nonfidarmi di te. Devo esserne sicura”. Comincia così l’intervista di L‘Equipe a Lesia, tennistanumero 127 al mondo, che dopo essere stata eliminata dal torneo di Guadalajara, è rimasta in Messico, perché non puòa casa. Trasmette benissimo il clima di terrore che gli ucraini provano in questo momento. “Quando mi sono svegliata giovedì, ho scoperto che avevo ricevuto molti messaggi. Non sapevo cosa stesse succedendo, non capivo. Poi ho visto le notizie. Ero scioccata. Ho chiamato subito la mia famiglia per saperne di più. Mi. Sono molto preoccupata per il mio paese, per la mia famiglia e per i miei amici”. La situazione in...