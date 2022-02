Ucraina, stretta russa sull’informazione. Dopo Facebook, i giornali: «Divieto di parlare di vittime civili» (Di sabato 26 febbraio 2022) Al terzo giorno di offensiva russa sull’Ucraina, continua incessante l’opera del Roskomnadzor. Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra in Ucraina che non passino sotto la sua approvazione, è così il “Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa” è al lavoro per controllare la miriade di informazioni sulla guerra in corso veicolate dai media, che transitano per i vari social network arrivando in tempo reale sugli smartphone della popolazione. L’ultima mossa dell’authority russa è stata quella di chiedere a dieci organi di informazione indipendenti di rimuovere dai loro contenuti pubblicati i resoconti «inaccurati» di vittime civili e di attacchi alle città da parte dell’esercito di Mosca in Ucraina. ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Al terzo giorno di offensivasull’, continua incessante l’opera del Roskomnadzor. Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra inche non passino sotto la sua approvazione, è così il “Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa” è al lavoro per controllare la miriade di informazioni sulla guerra in corso veicolate dai media, che transitano per i vari social network arrivando in tempo reale sugli smartphone della popolazione. L’ultima mossa dell’authorityè stata quella di chiedere a dieci organi di informazione indipendenti di rimuovere dai loro contenuti pubblicati i resoconti «inaccurati» die di attacchi alle città da parte dell’esercito di Mosca in. ...

Advertising

Open_gol : Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra in Ucraina che non passino sotto la sua approvazione - sifran9 : RT @Open_gol: Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra in Ucraina che non passino sotto la sua approvazione https://t.co… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra in Ucraina che non passino sotto la sua approvazione https://t.co… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra in Ucraina che non passino sotto la sua approvazione https://t.co… - camurriusa : RT @Open_gol: Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra in Ucraina che non passino sotto la sua approvazione https://t.co… -