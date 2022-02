Ucraina, direttore UkraineWorld: ‘tempo alleato, se blitz fallisce per Putin difficile continuare’ (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Se il blitz per prendere Kiev “fallisse sarebbe molto problematico per la Russia continuare con l’offensiva. Il tempo è nostro alleato: più resistiamo, meno morale c’è nell’esercito russo. Questa è la mia impressione e quindi è abbastanza probabile che i russi tentino di attaccare. Infatti oggi hanno annunciato un’offensiva in tutte le direzioni”. A questa speranza si aggrappa Volodymyr Yermolenko, filosofo, giornalista e direttore di ‘UkraineWorld’, un progetto multimediale in lingua inglese sull’Ucraina gestito da Internews Ukraine che fornisce notizie, video, podcast e analisi sulla situazione nel Paese, che in un’intervista all’Adnkronos racconta i momenti concitati che sta vivendo a Kiev senza nascondere l’ “odio” che oggi provano gli ucraini per il presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Se ilper prendere Kiev “fallisse sarebbe molto problematico per la Russia continuare con l’offensiva. Il tempo è nostro: più resistiamo, meno morale c’è nell’esercito russo. Questa è la mia impressione e quindi è abbastanza probabile che i russi tentino di attaccare. Infatti oggi hanno annunciato un’offensiva in tutte le direzioni”. A questa speranza si aggrappa Volodymyr Yermolenko, filosofo, giornalista edi ‘’, un progetto multimediale in lingua inglese sull’gestito da Internews Ukraine che fornisce notizie, video, podcast e analisi sulla situazione nel Paese, che in un’intervista all’Adnkronos racconta i momenti concitati che sta vivendo a Kiev senza nascondere l’ “odio” che oggi provano gli ucraini per il presidente ...

