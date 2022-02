Spalletti “Bella bagarre per la corsa scudetto” (Di sabato 26 febbraio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “La delusione di non essere stati all'altezza di noi stessi col Barcellona è una cosa che mi dà fastidio”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani allo stadio Olimpico alle 20.45, un match che arriva dopo il ko con i catalani e l'eliminazone dall'Europa League. “Abbiamo un'identità di gioco da inizio anno, ma questo gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità, se viene a mancare è un boomerang che ti torna addosso. Giocando così dobbiamo gestire la palla in un modo, se non lo facciamo andiamo incontro a brutte figure”. Sulla corsa scudetto: “Vedo una Bella bagarre, può diventare un giostra per anime forti perchè ci sono molte squadre che possono entrare in lotta Champions come per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “La delusione di non essere stati all'altezza di noi stessi col Barcellona è una cosa che mi dà fastidio”. Così Luciano, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani allo stadio Olimpico alle 20.45, un match che arriva dopo il ko con i catalani e l'eliminazone dall'Europa League. “Abbiamo un'identità di gioco da inizio anno, ma questo gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità, se viene a mancare è un boomerang che ti torna addosso. Giocando così dobbiamo gestire la palla in un modo, se non lo facciamo andiamo incontro a brutte figure”. Sulla: “Vedo una, può diventare un giostra per anime forti perchè ci sono molte squadre che possono entrare in lotta Champions come per la ...

