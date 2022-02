Serie C-Girone C, 29ª giornata: cade la Juve Stabia, solo un pari per il Monterosi (Di sabato 26 febbraio 2022) Risultati e classifica del Girone C di Serie C, dopo le gare disputatesi nel corso della ventinovesima giornata di Lega Pro 2021-2022 Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) Risultati e classifica delC diC, dopo le gare disputatesi nel corso della ventinovesimadi Lega Pro 2021-2022

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Diretta/ Vibonese Messina (risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! ... SI GIOCA Vibonese Messina , finalmente siamo pronti a vivere tutte le emozioni di questa interessante sfida in programma oggi, sabato 26 febbraio, per questa giornata del girone C di Serie C, una ...

Potenza - Paganese rinviata: ecco perché, cosa è successo E' la terza partita rinviata in questa giornata del girone C di Serie C: stessa sorte è toccata ad Avellino - Catania e Campobasso - Turris (sospesa dopo un tempo). Potenza e Paganese hanno già ...

Serie D Girone F, il programma della ventiduesima giornata FrosinoneToday Potenza-Paganese rinviata per neve A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stata rinviata a data da stabilire la partita di calcio Potenza- Paganese (serie C, girone ...

Virtus Francavilla-Palermo 0-0, al via il match dei rosanero Il Palermo di Silvio Baldini scende in campo alla “Nuovarredo Arena” per affrontare la Virtus Francavilla in occasione della 29^ giornata del girone C di Serie C. Ambizioni di classifica ...

