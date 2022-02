Parlare di “cyber war” in Ucraina è un errore. La lezione del prof. Martino (Di sabato 26 febbraio 2022) In questi momenti drammatici, dove questa volta il vento della guerra soffia vicino ai confini della pacificata Europa, si sente evocare lo spettro della guerra cyber, una guerra combattuta dal dominio virtuale ma con ricadute nel mondo reale. Prima di verificare se ciò sia verosimile e plausibile, bisogna tuttavia mettere ordine a concetti che molto spesso vengono confusi, o peggio, utilizzati in modo errato: la guerra ha una sua logica, comprensiva di una strategia fondata su obiettivi politico-militari i quali, a loro volta, vengono perseguiti con mezzi eterogenei. La logica della guerra di Vladimir Putin è contenuta nella strategia politico-militare di mantenere salde le sfere di influenza russe nella regione, mentre i mezzi utilizzati per raggiungere tali obiettivi sono sia di carattere cinetico che cyber. Per questi motivi, ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) In questi momenti drammatici, dove questa volta il vento della guerra soffia vicino ai confini della pacificata Europa, si sente evocare lo spettro della guerra, una guerra combattuta dal dominio virtuale ma con ricadute nel mondo reale. Prima di verificare se ciò sia verosimile e plausibile, bisogna tuttavia mettere ordine a concetti che molto spesso vengono confusi, o peggio, utilizzati in modo errato: la guerra ha una sua logica, comprensiva di una strategia fondata su obiettivi politico-militari i quali, a loro volta, vengono perseguiti con mezzi eterogenei. La logica della guerra di Vladimir Putin è contenuta nella strategia politico-militare di mantenere salde le sfere di influenza russe nella regione, mentre i mezzi utilizzati per raggiungere tali obiettivi sono sia di carattere cinetico che. Per questi motivi, ...

Advertising

ICT_Cyber : #SaveTheDate - 3 marzo h18:00 | Torniamo a parlare di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetico ponendo l'accent… - SBarutta : @matteorenzi @MassimoUngaro Il tempo per parlare è finito, Putin non ha nessuna intenzione di negoziare, vuole che… - CyberSecHub0 : RT @NetSicurezza: Hai mai sentito parlare dei #passwordmanager? I Password Manager si occupano di archiviare in modo sicuro e crittografa… - NetSicurezza : Hai mai sentito parlare dei #passwordmanager? I Password Manager si occupano di archiviare in modo sicuro e critt… - CyberSecHub0 : RT @PetrFedorovCHR: Come state proteggendo i vostri clienti dagli attacchi cyber sempre più complessi e precisi? Il prossimo 2 marzo Kasper… -