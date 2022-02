Nedved commosso prima di Empoli-Juve: “Sono vicino all’Ucraina e agli ucraini” (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel prepartita di Empoli-Juventus, il vicepresidente ceco della Juve, Pavel Nedved, ha affermato ai microfoni di Dazn quanto sia difficile, in un momento come questo, parlare solo di calcio. In quanto uomo dell’est, è apparso visibilmente commosso e si è esposto sulla guerra in Ucraina, ribadendo la sua vicinanza al paese: “Oggi per me è difficile parlare di calcio e di essere concentrato al 100% perché quello che sta succedendo in Ucraina lo sento. Io Sono un uomo dell’est, mi sento vicino alla gente dell’Ucraina perché Sono cresciuto lì. Nessuno merita di soffrire, nessuno merita la guerra e nessuno la vuole”. Nedved – prepartita – JuventusHa anche ripreso le parole ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel prepartita dintus, il vicepresidente ceco della, Pavel, ha affermato ai microfoni di Dazn quanto sia difficile, in un momento come questo, parlare solo di calcio. In quanto uomo dell’est, è apparso visibilmentee si è esposto sulla guerra in Ucraina, ribadendo la sua vicinanza al paese: “Oggi per me è difficile parlare di calcio e di essere concentrato al 100% perché quello che sta succedendo in Ucraina lo sento. Ioun uomo dell’est, mi sentoalla gente dell’Ucraina perchécresciuto lì. Nessuno merita di soffrire, nessuno merita la guerra e nessuno la vuole”.– prepartita –ntusHa anche ripreso le parole ...

