Milan, serve la migliore versione di Rebic per vincere lo scudetto | News (Di sabato 26 febbraio 2022) Ante Rebic è tornato a disposizione di Pioli da diverse giornate, ma ancora non appare essere in grandissima condizione fisica Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Anteè tornato a disposizione di Pioli da diverse giornate, ma ancora non appare essere in grandissima condizione fisica

Advertising

Gazzetta_it : Al Milan servono arbitri internazionali. All’Inter serve... il gol perduto. Il commento di Andrea Masala - PianetaMilan : @acmilan , serve la migliore versione di #Rebic per vincere lo #scudetto | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - car_maverick : @pisto_gol Grande Inter Grande Milan Grande Napoli Allegri fa cagare... -7 ??? che poi devo ritirare il patentino… - Alenize82 : @DomenicoTavani @AloBrasil1974 Però è vero in parte. Milan Samp è finita 1-0 ma potevi farne 8. Milan Juve giocata… - sportli26181512 : Milan, Rebic così non va: da arma in più ad arma in meno, il gol di Salerno rischia di essere un fuoco di paglia: L… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan serve Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: arriva la Juventus! Live score Diciamolo francamente: è un pareggio che serve davvero poco ad entrambe le formazioni nella ... Basti dire che la squadra emiliana ha già battuto Juventus, Milan e Inter e in ognuno di questi casi lo ha ...

Juventus da scudetto con Vlahovic, Empoli ko. Highlights e pagelle ... a - 7 dal Milan capolista. La squadra di Allegri sblocca il risultato al 32 con un colpo di testa ... Cuadrado da fuori area finta il tiro e serve al centro il serbo, che dribbla Ismajili e trafigge ...

Milan, gol di mano: servono arbitri internazionali. L'Inter non sa più segnare La Gazzetta dello Sport La Juve non fa sconti all'Empoli, ora il Milan è a -7 Dopo due pareggi consecutivi la Juventus torna a vincere espugnando il Castellani di Empoli per 3-2. Decisiva la doppietta di Vlahovic, che sale a quota 20 gol ...

Salernitana - Bologna, parlano gli allenatori Anche il Milan ha pareggiato qui e forse meritava meno di noi, ma il calcio è così e andiamo avanti". Davide Nicola "Credo che questa prestazione serve a dimostrare che la Salernitana ha intrapreso un ...

Diciamolo francamente: è un pareggio chedavvero poco ad entrambe le formazioni nella ... Basti dire che la squadra emiliana ha già battuto Juventus,e Inter e in ognuno di questi casi lo ha ...... a - 7 dalcapolista. La squadra di Allegri sblocca il risultato al 32 con un colpo di testa ... Cuadrado da fuori area finta il tiro eal centro il serbo, che dribbla Ismajili e trafigge ...Dopo due pareggi consecutivi la Juventus torna a vincere espugnando il Castellani di Empoli per 3-2. Decisiva la doppietta di Vlahovic, che sale a quota 20 gol ...Anche il Milan ha pareggiato qui e forse meritava meno di noi, ma il calcio è così e andiamo avanti". Davide Nicola "Credo che questa prestazione serve a dimostrare che la Salernitana ha intrapreso un ...