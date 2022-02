La Chiesa riscopra le sue origini | è la sfida del Papa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa riscopra

LA NAZIONE

Perché è la...Due anni più tardi, il grande Luchino Visconti, scelse ladi Gattaiola per girare alcuni ... nell'attesa che qualche altro grande personaggio del cinemaquesta città come set della ...Esattamente come Francesco d’Assisi, il Santo a cui si ispira al punto da averne assunto il nome, anche papa Francesco ha compiuto il suo gesto più rivoluzionario mettendo o rimettendo la povertà al c ...di Sergio GivoneESATTAMENTE come Francesco d’Assisi, il Santo a cui si ispira al punto da averne assunto il nome, anche papa Francesco ha compiuto il suo gesto più rivoluzionario mettendo o rimettendo ...