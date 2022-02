Kiev resiste, Zelensky: "Distrutti i piani di Mosca" (Di sabato 26 febbraio 2022) Il governo di Kiev ha fatto sapere che dall'inizio dell'operazione militare russa sono 198 i morti, tra cui anche tre bambini Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Il governo diha fatto sapere che dall'inizio dell'operazione militare russa sono 198 i morti, tra cui anche tre bambini

Advertising

Agenzia_Ansa : REPORTAGE I Kiev resiste: '18.000 fucili ai volontari'. I blindati nelle strade deserte, i civili stipati nella met… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Kiev resiste all’assedio delle truppe russe. Zelensky sente Draghi: “L’Italia s… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Kiev resiste all’assedio. Zelensky dice no agli Usa: “Lasciare il Paese? Servon… - claudiomilani6 : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, #Kiev resiste. Il reportage del nostro inviato @arbarello - Cr1st14nM3s14n0 : Non so. Trovo poco realistico che gli ucraini abbiano ucciso 3000 soldati, e che le vittime ucraine siano di un ord… -