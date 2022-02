Iv | Renzi | ' assemblea amministratori a giugno a Palermo'

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Afaremo l'degli, la faremo in una città simbolo. Mi piacerebbe che gli amici alleati raccogliessero la proposta che abbiamo lanciato alla Leopolda e arrivassero a congiungere tutte le nostre forze sulla candidatura di Davide a. Sarebbe bello farla lì con Davide sindaco". Così Matteodurante la sestanazionale di Italia Viva.

Advertising

magnigiancarlo3 : @LetturePersiane @ItaliaViva @matteorenzi Se ha ascoltato il discorso di apertura di Renzi all’Assemblea, sa cosa f… - LiveSicilia : Renzi: “L’assemblea degli amministratori la faremo a Palermo” - messveneto : Renzi: “Il Centro c’è e sarà decisivo, tocca al Pd dire dove sta”: Le dichiarazione dell’ex premier all’assemblea n… - GiovanniG1950 : RT @evarist05268091: Renzi, ora all'assemblea nazionale di Italia Viva: 'l'A.N.P.I Si deve vergognare!'... - dariodangelo91 : Polemica dopo le parole di Matteo #Renzi nell'Assemblea di #ItaliaViva. La replica stizzita di #Calenda. -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi assemblea

Il Sannio Quotidiano

Oggi, ad attaccare duramente l'Associazione, è Matteo: "Le dichiarazioni dell'Anpi sul ...indietro con le lancette della storia - ha detto il leader di italia viva intervenendo all'...'Nella prossima legislatura verrà in ballo il tema che penso che non sia più rinviabile: l'elezione diretta della Repubblica'. Cosi' Matteoall'Iv. Che sia 'il presidenzialismo all'americano o il semipresidenzialismo alla francese, io ritengo che il Quirinale diventi il vero luogo del potere' all'interno di un sistema di ...Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale Iv. "Se c'è un maggioritario è evidente che nessuno tocca il sistema di oggi che impone alla destra di stare insieme e alla sinistra di decidere se è un campo ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "A giugno faremo l'assemblea degli amministratori, la faremo in una città simbolo. Mi piacerebbe che gli amici alleati raccogliessero la proposta che abbiamo lanciato alla ...