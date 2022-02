Guerra Russia-Ucraina | cittadini si preparano a resistere e fabbricano molotov e barricate in casa

(Di sabato 26 febbraio 2022) Isialla resistenza non solo a Kiev ma in tutta l’. A Dnipro, la terza città più popolosa dell’, le donne stanno preparando bottiglieda utilizzare contro i soldati russi, usando polistirolo e bottiglie di birra usate. A mostrare le foto di un gruppo di ragazze chine sulle cassette di birra cheleè il Guardian. Altre immagini diffuse sui social mostranoimpegnati nella realizzazione di bottiglie incendiarie e nella costruzioni die trincee. L’esercito ucraino ha invitato la popolazione a fermare in ogni modo possibile le forze russe al terzo giorno dell’”operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin in. “Tagliate ...

'Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto'...Lo aspetta un nuovo Afghanistan" Un segnale che la Russia non sta tutta con Putin. E che soprattutto non vuole la guerra. "Che ci sia un dissenso nei confronti di Putin è evidente " racconta Anna ...